PFUは6月4日、高性能コンパクトキーボード「Happy Hacking Keyboard」（以下HHKB）の生誕30周年を記念した限定モデル「HHKB Professional Hybrid Type-S（押下圧30g）」を国内3000台限定で発売しました。HHKB史上最も軽い打鍵感従来モデルは押下圧45gだったキースイッチを押下圧30gのものに変更し、HHKB史上最も軽い打鍵感を実現したモデル。Professional Hybrid Type-Sの打鍵感をベースに、羽のように軽いフェザータッチで長時間