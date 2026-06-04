歌手の千昌夫（79）が3日、自身のインスタグラムを更新。「お父さんの秘書時代」とつづり、大物政治家が写った秘蔵写真を公開した。【写真】「お父さんの秘書時代。安倍晋三元総理です」千昌夫が公開した秘蔵写真千は「お父さんの秘書時代。安倍晋三元総理です」と、1枚の写真を投稿。公開された写真には、男性と安倍晋三元首相が並んで笑顔を見せる姿が収められている。貴重な1枚にファンからは「素敵な写真の投稿に感動し