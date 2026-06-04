■これまでのあらすじ毎回同じ過ちを繰り返す夫にモヤモヤする妻だが、不仲だった両親のようになりたくなくて言いたいことを言えずにいた。そんな中、アレルギーのある娘に夫がコンビニ弁当を食べさせていた。その上、娘は風呂上がりに濡れ髪のまま。さすがに妻は注意しようとするが…？娘にはアレルギーがあるので、食べる物には人一倍気を遣っています。それに風邪をひきやすいので、お風呂上がりはすぐに髪を乾かすようにしてい