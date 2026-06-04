東京・池袋のガールズバーの女性従業員に売春をさせた罪などに問われている店長の男の初公判で、男は起訴内容の一部を否認しました。池袋にあるガールズバーの店長・鈴木麻央耶被告（39）は、店の従業員だった20代女性に売春をさせたほか、その女性従業員に性的な暴行を加えた罪に問われています。東京地裁できょう（4日）行われた初公判で、鈴木被告は女性に売春をさせたことについては起訴内容をおおむね認めたものの、性的な暴