ユニクロは19日より、プラダやマルニなどで経験を積んだデザイナー、フランチェスコ・リッソ氏とのコラボレーション「UNIQLO F.RISSO（ユニクロ エフ・リッソ）」を発売する。ウィメンズ7アイテム、メンズ9アイテムとなる。【画像】スカート、シャツ、ドレス、アクセほか…ユニクロ「UNIQLO F.RISSO」（価格一覧）Made for Dreamingをテーマに、日常からバケーションまで活躍するサマーカプセルコレクション。自由で遊び心溢れ