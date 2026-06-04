『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）に、神奈川県在住の男子大学生（21）から依頼が届く。依頼者の山本君は、小学生の時に「手押し相撲」の必勝法を見つけたが、なかなか使う機会がない。この技がどこまで通用するのかを試すために、探偵の力を借りたいという。 真栄田賢（スリムクラブ）探偵を待ち受けていた山本君は、特別屈強なわけでもないが、自らを「最強です」と言い切った。ここまで自信を抱かせる必殺技と