サッカーワールドカップの開幕まであと1週間あまり。事前合宿のためメキシコ入りした日本代表は、初めての練習を行いました。現地から中継です。日本代表グループステージ第2戦、チュニジア戦が行われる予定のスタジアムの前にいます。33℃を超える暑さのなか、サッカー日本代表の選手たちはモンテレイで事前合宿をスタートしました。ヨーロッパのカンファレンスリーグの決勝に出場していた鎌田大地選手は、この合宿からチームに合