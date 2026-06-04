キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が3日、自身のインスタグラムを更新。台風6号の影響で自宅でトレーニングに励む様子を公開し反響を呼んでいる。【動画】映り込む“すごい本棚”に反響！台風6号で外出断念も自宅で“みっちり筋トレ”する安藤優子安藤は「みなさんのお住まいの地域､台風6号の被害は大丈夫でしたか？」とファンを気遣いながら、「本日はもともとトレーニングの予定でしたが､家を出たくなかったので、