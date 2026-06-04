プロゴルファーの金田久美子（36＝スタンレー電気）が4日までに自身のインスタグラムを更新。後輩“おまんじゅうちゃん”とのデート写真を公開した。「おまんじゅうちゃんとデートずっと楽しくて美味しかった日」とつづり、後輩プロゴルファーの都玲華（22＝大東建託）と、伝統と革新がとけ合う進化系スイーツ「Neoかき氷」で知られる東京・銀座の金田屋氷菓店などで巡ったショットをアップ。ハッシュタグで「気持ちはめ