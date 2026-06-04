アメリカのトランプ大統領が、今月開催されるG7＝主要7か国首脳会議への出席を表明したほか、イラン攻撃をめぐり批判を強めるNATO＝北大西洋条約機構の首脳会合に出席することも明らかになりました。トランプ大統領は3日、SNSを通じて今月15日から17日にフランスで開催される、G7サミットに出席すると表明しました。また、ルビオ国務長官は7月にトルコで開催されるNATOの首脳会合に、トランプ氏が出席すると明らかにしました。アメ