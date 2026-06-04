◇ナ・リーグドジャース―Ｄバックス（2026年6月3日フェニックス）ドジャース・大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地フェニックスでダイヤモンドバックス戦に先発し、4回まで1安打無失点に抑えた。序盤は荒れ気味だった。初回、1番のペルドモには2球目の99.6マイル（約159キロ）が膝元を襲い、2回先頭の4番アレナドには2球目の97.5マイル（約157キロ）が顔付近にすっぽ抜けた。また、3回1死からは8番フェルナン