中東情勢を受けた今年度の補正予算案はきょう衆議院を通過する見通しです。衆議院予算委員会では、消費税減税などをめぐり、高市総理大臣と与野党の論戦が続いています。国会記者会館から中継です。杉山仁実記者：政府与党で、食料品の消費税減税を1％とする意見が強まる中、高市総理大臣は、2月の衆議院選挙の公約で掲げた0％を実現したいと強調しました。高市総理：食料品の消費税率ゼロ。私としてはやはり公約を実現したいとい