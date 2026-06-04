全国で活躍する書家の作品を集めた展示会が、名古屋で開かれています。東区の愛知県美術館ギャラリーには、全国各地の書家が手掛けた漢字や仮名の作品767点が並んでいます。岐阜県出身・伊藤仙游さんの作品は、“禍転じて福となす”を意味する「転禍為福」という中国の四字熟語で、中国由来の墨をたっぷりと使い、重厚で力強く書かれています。井茂圭洞さんが筆を軽快に走らせた作品は、余白と合わせて日本的な情緒