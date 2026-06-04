気象庁＝東京都港区気象庁は4日、山口県を含む九州北部、中国、近畿が梅雨入りしたとみられると発表した。九州北部は平年と同じで、中国と近畿は平年より2日早く、いずれも昨年より3週間ほど遅い。気象庁によると、今後1週間は前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなると見込まれるため梅雨入りを発表した。気象庁はこれまでに、5月上旬に奄美と沖縄地方、6月1日に九州南部、2日に四国がそれぞれ梅雨入りしたとみられ