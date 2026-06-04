バスケットボールBリーグ1部（B1）の長崎は4日、韓国代表のイ・ヒョンジュンが米プロNBAスパーズの一員としてネバダ州ラスベガスで7月9日に始まるサマーリーグに参加すると発表した。22〜23年にNBA下部Gリーグのウォリアーズでプレー経験があり、サマーリーグには過去にも参戦した。25歳のイ・ヒョンジュンは昨年長崎に加入。B1ではレギュラーシーズンでリーグ1位の3点シュート成功率47.9％をマークした。プレーオフでも活躍し