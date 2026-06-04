藤井聡太六冠が7連覇を目指す「棋聖戦五番勝負」が開幕しました。 【写真を見る】藤井聡太六冠(23)7連覇なるか ｢棋聖戦五番勝負｣開幕 挑戦者は若手のホープ 服部慎一郎七段(26) 第1局は4日午後決着の見込み 千葉･木更津市 藤井聡太六冠(23)に、タイトル戦初出場の服部慎一郎七段(26)が挑戦する棋聖戦。第1局は千葉県木更津市で行われ、振り駒の結果、藤井六冠の先手で始まりました。 藤井六冠は現在公式戦10連勝 「棋聖