NHKマイルC2着で今週の安田記念に登録のあるアスクイキゴミ（牡3＝藤原）は同レースを回避して、米G1・BCマイル（10月31日、キーンランド）を目標にすることが4日、分かった。藤原師が明らかにした。指揮官は「安田記念はパスして、流動的ではあるがBCマイルを目指します。オーナーの夢と希望ですし、チャンスがあれば行きたいと思っていた。それに対応できる馬だと思っている。そこへ向けて調整を進めていきたい」と語った。