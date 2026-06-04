【週刊少年チャンピオン 2026年27号】 6月4日 発売 価格：400円 【拡大画像へ】 秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン 2026年27号」を6月4日に発売した。価格は400円。 今号の表紙と巻頭カラーは、アニメ第4シリーズが放送中の「魔入りました！入間くん」。センターカラーには「ヤンキーJKクズハナちゃん」、「選手の交代をお知らせい