甘酸っぱい初夏の味覚の話題です。聖籠町では特産のサクランボの収穫が始まっています。日差しを浴びて真っ赤に色づいた「サクランボ」。4日、聖籠町で収穫されていたのは、早生品種の「香夏錦」と「高砂」です。これらの早生品種は酸味がありみずみずしいのが特徴です。去年は4月の受粉時期に気温が低かったことなどから収量が低下しましたが、ことしは生育が順調に進みこちらの農園では今シーズンおよそ1トンの収穫を見込