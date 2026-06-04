【第22話】 6月4日 公開 第22話を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月4日、荒緒択氏のマンガ「再会の勇者」の第22話「大樹の下で」をヤンマガWebにて公開した。 第22話では、コーデリアと再会したヤーヌスが、傷を負ったコーデリアを癒すため、トロットロのポーションを体に塗りこんでいく。 「再会の勇者」のページ