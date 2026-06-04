6月7日（日）より、新番組『部活 on Campus』がスタートする。大学生たちの部活動やサークルを、スポーツ・文化系を問わず毎週ひとつ取り上げ、彼らが真剣に打ち込む姿と、仲間とともに過ごすかけがえのない時間を描き出す番組だ。キャッチコピーは、「〜好きで続けたことは いつか力に〜」。番組では、主人公となる学生一人ひとりに寄り添いながら、その背景にある仲間やチームの存在にも光を当てる。「私」だけでなく、「私たち