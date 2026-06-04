厚生労働省は6月3日、2025年の人口動態統計を公表しました。県内で去年1年間に生まれた子どもの数は9580人と過去最少を更新しています。県内の去年の出生数は、9580人となり、前の年と比べ361人減少。15年連続で過去最少を更新しました。1人の女性が一生の間に生む子どもの数に相当する合計特殊出生率は1.13で、前の年より0.01ポイント下がり、過去最低です。全国を0.01ポイント下回り、36位となっています。死亡した人の数は3万28