7月2日より読売テレビ・日本テレビ系で放送がスタートするドラマ『親愛なる夫へ～完璧な妻の嘘～』でW主演を務める田中麗奈と古川雄大、共演の前田公輝、尾崎匠海（INI）がクランクインを迎えた。 参考：前田公輝＆INI 尾崎匠海、田中麗奈×古川雄大W主演『親愛なる夫へ』出演へ新ビジュアルも 本作は、完全オリジナルの夫婦心理サスペンス。行き過ぎた愛情ゆえに夫を支配する狂愛妻と、妻の束縛から逃