6月4日、島田慎二氏（JBA会長／Bリーグチェアマン）のポッドキャスト番組『島田のマイク』第290回が配信。韓国バスケットボールリーグ（KBL）とのパートナーシップ継続と、チェアマン後任への想いやWリーグの盛り上げについて語った。 BリーグとKBLの連係協定は2019年5月に始まり、3年タームで更新されてきた。今回は2度目の更新で、提携期間は2026年7月から2029年6月末