読売テレビ・日本テレビ系で放送中のドラマ『君が死刑になる前に』で主演を務める加藤清史郎をはじめ、鈴木仁、与田祐希、唐田えりかがクランクアップを迎えた。 参考：『惡の華』『るなしい』『君が死刑になる前に』なぜ木曜深夜に“本気”が集結？ 本作は、現在と過去を舞台に、教師連続殺害事件の真相を追う青年たちの姿を描いた完全オリジナルのサスペンス。脚本は『でっちあげ～殺人教師と呼ばれた男』の森ハヤ