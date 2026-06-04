きのう（3日）夕方、岡山市北区の商業施設で10代の女性のスカート内を盗撮した疑いで、岡山大学の教授の男（62）が現行犯逮捕されました。 【写真を見る】岡山大学教授 文学部長を現行犯逮捕盗撮疑い…スカート内にカメラ機能付き携帯電話機を差し入れ撮影か 10代の女性の後ろから近づき撮影か 性的姿態等撮影の容疑で現行犯逮捕されたのは、岡山大学の教授で文学部長（62）です。警察によりますと、男は、きの