りん（見上愛）と直美（上坂樹里）は、4カ月にわたる実習を終え、次の実習先である内科へ移る。NHK連続テレビ小説『風、薫る』第49話では、フユ（猫背椿）の家での看護にひと区切りをつけた2人が、今度は服毒自殺を図った男女の対応にあたることになる。 参考：『風、薫る』第50話、りん（見上愛）が夕凪（村上穂乃佳）を救う手だてを考える これまでお世話になったフユたちに挨拶をする場面では、フユが「仕事には離縁され