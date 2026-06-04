静岡県三島市の人気観光スポット「三島スカイウォーク」にて、初夏の風物詩「あじさい祭」が2026年6月6日(土)〜7月5日(日)まで開催されます。今年は施設開業10周年を記念し、新たに10品種が仲間入りして全215種類・13,000株以上のあじさいが、7,000?もの広大な北エリア「Kicoroの森」を彩ります。雨の日のおでかけや初夏のレジャーを彩る本イベントは、週末限定の幻想的な夜間ライトアップや限定スイーツなどSNS映えするコンテンツ