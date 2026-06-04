前足の隙間に指を入れてみる（⇒次へ）【画像を見る】香箱座りの隙間に指を入れると…表情一変！スイッチONの猫の顔猫は普段マイペースなのに、ときどき見せてくれる愛くるしい表情とのギャップがたまらないですよね。ccchisa76さんの愛猫くうちゃんの表情七変化を紹介している動画に、「思わず笑ってしまいました」「表情がコロコロ変わってかわいすぎ！」と2.9万いいねが集まっています。体を丸めて座り、リラックスしているくう