今年４月、山形県酒田市で物置小屋に放火したとして逮捕された２３歳の男が、火をつけた後、現場で火災の様子を伺っていたことがわかりました。 【写真を見る】火をつけたあと現場の様子を見ていた…酒田市で放火疑いの男(23)起訴付近の連続不審火との関連についても調べ進む（山形） 男はきのう起訴されています。 非現住建造物等放火の罪できのう起訴されたのは、住所不定・無職の男（２３）です。 起訴状などによりますと