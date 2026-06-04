開催：2026.6.4 会場：ブッシュ・スタジアム 結果：[カージナルス] 5 - 3 [レンジャーズ] MLBの試合が4日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとレンジャーズが対戦した。 カージナルスの先発投手はニール・パランテ、対するレンジャーズの先発投手はマッケンジー・ゴアで試合は開始した。 1回裏、5番 アレク・バールソン 3球目を打ってライトへのタイムリ&