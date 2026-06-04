2026年6月7日（日）に東京競馬場で開催される安田記念スペシャルイベントに、『週末はウマでしょ！』出演の林修先生と神部美咲さんが来場します。安田記念（GI）終了後、表彰式プレゼンターとして林修先生が登壇。全レース終了後のレース回顧トークショーでは、TIMのお二人によるMCのもと、神部美咲さんとレースを振り返ります。またトークショー内で「週末はウマでしょ！」6/12（金）放送回の公開収録も行います。阪神競馬場に来