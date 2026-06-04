映像や音楽などのエンタメ・コンテンツによって東北地方の人口減少や若者流出を抑制しようと、東北芸術工科大学が宮城県の銀行と連携することになりました。 【写真を見る】東北をクリエイティブ産業の拠点に！芸工大と宮城県の銀行が連携し、地方のこれからに向き合う（山形） 東北芸術工科大学とパートナーシップ協定を結んだのは、宮城県に本社を置く七十七銀行です。 七十七銀行小林英文頭取「クリエイタ&#