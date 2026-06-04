北中米ワールドカップの開幕まであと１週間。全48か国が26人のメンバーを発表し、臨戦態勢に入るなか、アメリカの大手スポーツメディア『ESPN』が出場国の序列を発表した。８大会連続８度目のW杯に臨む日本は21位で、グループステージでの対戦国スウェーデンの１つ下で、開催国アメリカの１つ上という位置になった。オランダは８位、チュニジアは39位で、F組では３番手だ。全体のトップ５は、１位から順にフランス、スペイン