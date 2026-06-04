コレクトが展開するレディース向け服飾雑貨ブランド「HASHIBAMI（ハシバミ）」は6月1日〜6月25日の期間限定で、ブランドで人気を集める「天然石ミニウォレット」のオンラインカスタムオーダー会を、公式オンラインストア「コレクトオンラインストア」にて開催しています。■最強開運日に自分だけの“お守り財布”を！願いも、色も、天然石も。“好き”を選んでつくる特別なウォレット同企画では、9色のウォレット本体カラーと17種