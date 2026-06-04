スマート家電メーカー「Dreame Technology Japan」は、2026年6月1日、表参道ヒルズにて「DREAME JAPAN 6月新製品発表会＆展示会」を開催しました。発表会では、モデルとしても活躍するフルート奏者CocomiさんがDreame公式アンバサダーに就任したことが発表され、アンバサダーとしての意気込みを語りました。■新ブランドメッセージ「時短を、芸術に。」を発表2017年の創業以来、単なるスマート家電メーカーではなく、「テクノロジ