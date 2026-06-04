あのが、『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の完成披露舞台挨拶に登壇。自身のSNSでオフショットを公開し、その抜群のスタイルに注目が集まっている。 【写真＆動画】あのちゃんのミニドレス姿／おちゃめな“のりまき”ショット／ケロロ軍曹をイメージしたグリーンコーデ あのは、同作の宣伝隊長を務めているほか、研究員ロボ役として声優参加し、オープニング曲も担当