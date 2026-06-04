【その他の画像・動画等を元記事で観る】 田中麗奈と古川雄大がＷ主演を務め、前田公輝、尾崎匠海（INI）が出演するドラマ『親愛なる夫へ～完璧な妻の嘘～』（読売テレビ・日本テレビ系）がクランクインを迎えた。 ■予測不能な展開で描かれる、完全オリジナル・夫婦心理サスペンス 行き過ぎた愛情ゆえに夫を支配する狂愛妻・坂井麻衣子役を田中麗奈が演じ、妻の束縛から逃れたいと願う夫・坂井優一役を古川雄大