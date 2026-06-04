【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TOMOOの新曲「大人になったら」が、7月31日公開の『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』の主題歌に決定した。52 ■主題歌「大人になったら」が聴ける映画予告映像も公開 『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』は、『映画クレヨンしんちゃん』シリーズの33作目として、7月31日に公開予定。秋田県の夏の風物詩・大曲