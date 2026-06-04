【その他の画像・動画等を元記事で観る】 22/7新加入3期生8名による22/7_the 3rdが、6月4日21時に「叫ぶしかない青春」MVを公開する。 ■ダイナミックな振り付けやメンバーのイメージカットにも注目 22/7_the 3rdは、22/7の名曲をあらたな解釈で再構築、次世代へと受け継いでいく『the 3rdプロジェクト』を展開中。第1弾作品「命の続き」、第2弾作品「未来があるから」に続き、第3弾作品は「叫ぶしかない青春」