日経225先物は11時30分時点、前日比1400円安の6万7160円（-2.04％）前後で推移。寄り付きは6万7650円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万8240円）を大きく下回る形で、売りが先行して始まった。現物の寄り付き時に6万7910円まで下げ幅を縮めたが、その後は再び下へのバイアスが強まり、終盤にかけて6万6950円まで下落幅を広げた。 米国の時間外取引でブロードコム が急落したことが、半導体やAI関連株への利益確定