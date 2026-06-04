積水ハウス [東証Ｐ] が6月4日昼(12:00)に決算を発表。27年1月期第1四半期(2-4月)の連結経常利益は前年同期比54.9％増の724億円に拡大したが、通期計画の3140億円に対する進捗率は23.1％となり、5年平均の23.1％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の6.7％→8.4％に改善した。 株探ニュース