トラース・オン・プロダクト [東証Ｇ] が6月4日昼(12:00)に決算を発表。27年1月期第1四半期(2-4月)の連結経常損益は3900万円の赤字(前年同期非連結は900万円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の4.9％→-52.7％に急悪化した。 株探ニュース