4日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1330円安の6万7210円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万7101.83円に対しては108.17円高。出来高は2万3563枚となっている。 TOPIX先物期近は3945ポイントと前日比62ポイント安、現物終値比4.78ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 67210 -1330