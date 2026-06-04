トレードの可能性が急速に高まっているタイガースのタリク・スクーバル投手を巡り、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が言及した。「我々には（トレードを）実現できるだけの有望株が揃っている」と発言。米紙『USA TODAY』のボブ・ナイチンゲール記者が3日（日本時間4日）に伝えた。 ■「みんな大騒ぎするだろう」 ドジャースはスクーバル獲得に動くのか。ナイ