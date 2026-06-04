8人組グループ・timeleszの原嘉孝が4日、都内で行われた『バレーボールネーションズリーグ2026』開幕セレモニー会見に参加した。同大会応援サポーターに就任した原が、自身のグループ内でのポジションについて語った。【写真】石川選手のアタックが直撃した原嘉孝7月8日から大阪で開幕する同大会日本グラウンド男女全試合をTBSで放送。今年開催されるバレーボール大会では唯一の世界大会となる。男子日本代表のキャプテン・石