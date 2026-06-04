歌舞伎俳優・中村福之助（28）が3日、自身のインスタグラムを更新。兄・中村橋之助（30）と元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）の挙式＆披露宴が5月30日に執り行われたことを改めて報告し、袴姿での3兄弟ショットを披露した。【写真】「最強の三兄弟」披露宴会場で袴姿の3ショットが公開された中村橋之助＆福之助＆歌之助福之助は「5月30日に橋之助の結婚式・披露宴がございました！たくさんの方々にご出席いただき、ありがとう