サッカー男子中国代表は国際サッカー連盟（FIFA）が主催する東南アジアのナショナルチームによる新たな国際大会「FIFA ASEANカップ」に参加しない方向だと、中国スポーツメディアの直播吧が3日付で報じた。2026年大会は9月21日から10月6日までディビジョン1とディビジョン2に分かれて開催される。中国はディビジョン1に招待されていて、5月には参加に同意したと東南アジアメディアのseasia newsが報じていた。直播吧に