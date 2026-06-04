ローソンとKDDIは4日、店舗を拠点に世代を超えて誰もが安心して楽しく暮らせるマチづくり構想“ハッピーローソンタウン”の第1号店を、大阪・池田市にオープンした。【画像】「ハッピーローソンタウン 池田伏尾台店」全体像誕生したのは「ハッピーローソンタウン 池田伏尾台店」。ローソンの通常のコンビニエンスストア商品をはじめ、「阪急デリカ」の工場から直送したベーカリーや惣菜、野菜を中心とした生鮮品、冷凍肉・冷凍