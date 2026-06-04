デアゴスティーニ・ジャパンは、レーシングカー「フェラーリ330 P4」のモデルカーが組み立てられるシリーズ「フェラーリ330 P4をつくる」をウェブ限定で発売。2026年5月19日から定期購入の予約受付を同社公式ウェブサイトで行っている。各部が可動、ライト＆サウンドギミック搭載美しい曲線を多用したデザインなどからフェラーリ史上最も美しいと称され、1967年の「デイトナ24時間レース」で1位〜3位までの表彰台を独占した「フェ